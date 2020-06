Spravodlivosti sa (stále) nedarí

Afroamerické hnutie za občianske práva bolo masové protestné hnutie v 50. rokoch 20. storočia proti segregácii a diskriminácii Afroameričanov v južných štátoch USA.

Jedným z najväčších vodcov tohoto hnutia bol Martin Luther King a jedným zo symbolov sa stal aj afroamerický zavraždený chlapec Emmett Till.

Emmett Louis Till sa narodil 25. júla 1941 v Cook Country Hospital v Chicagu rodičom Louis a Mamie Tyllovým. Už od detstva sa prejavoval jeho výrazný zmysel pre humor a veselá povaha. Hoci vyrastal v robotníckej štvrti v južnej časti Chicaga a navštevoval segregovanú základnú školu, nebol pripravený na úroveň segregácie, s ktorou sa stretol práve v Mississippi. Jeho matka ho niekoľko krát varovala, aby sa vtipom kvôli svojej rasovej odlišnosti vyhýbal, on ju však neposlúchal. V auguste 1955 navštívil rodinu Tillovcov rodinný príbuzný Moses Wright a cestou späť do Mississippi vzal so sebou Emmetovho bratranca Wheelera Parkera aj samotného Emmeta, aby strávili čas s príbuznými na juhu krajiny. Na vlakovej stanici videla Mamie svojho syna živého posledný krát.

Tri dni po príchode do Mississippi vstúpil Till do obchodu s potravinami, aby si tam kúpil žuvačky. Za pultom stála biela žena a manželka majiteľa obchodu Carolyn Bryant, ktorá vypovedala, že Emmet na ňu niekoľko krát hvizdol, objal ju okolo pása a robil jej oplzlé návrhy. V tom čase sa v obchode ďalší svedkovia nenachádzali. O 50 rokov neskôr pripustila, že si tento príbeh vymyslela a o ich stretnutí klamala. Aké následky bude mať ale toto jej klamstvo, nečakala asi ani ona sama.

Roy Bryant, majiteľ obchodu s potravinami a manžel Carolyn, sa o niekoľko dní po incidente vrátil zo služobnej cesty a vypočul si, ako sa Emmet údajne choval k jeho manželke. Rozzúrený, v doprovode svojho nevlastného brata J.W.Milama 28. augusta 1955 vstúpili v skorých ranných hodinách na pozemok Mosesa Wrighta a požadovali vydanie Emmeta Tilla. Napriek prosbám jeho strýka, Emmeta násilne prinútili nasadnúť do auta a odišli. Afroamerického 14 ročného chlapca, ktorý sa ničím neprevinil, niekoľko hodín nemilosrdne surovo bili, vypichli mu jedno oko a nakoniec ho strelili do hlavy. Jeho telo zviazali, na krk mu priviazali ťažký kovový ventilátor a chlapca bez akýkoľvek výčitiek hodili do neďalekej rieky Tallahatchie. O tri dni neskôr rieka chlapcovu mŕtvolu vyplavila. Jeho telo bolo tak znetvorené, že Moses Wright ho identifikoval iba na základe prsteňa na jeho ruke.

Roy Bryant a J.W.Milam, ktorí boli obvinení za únos a vraždu povstali pred „bielou“ porotou 22. septembra 1955 za obrovskej mediálnej pozornosti. Porota, ktorá sa radila len 60 minút oboch mužov vyhlásila za nevinných. Odôvodnenie súdu bolo, že nájdené telo bolo v stave, kedy nemohlo byt jasne dokázané, že sa jedná práve o Emmeta Tilla. Obaja muži sa o niekoľko rokov po súdnom procese k vražde priznali, keď predali svoj príbeh časopisu Look. Využili klauzulu, ktorá neumožňuje niekoho obviniť z činu, za ktorý už bol pred tým súdený. V roku 2004 Ministerstvo spravodlivosti USA prípad znova otvorilo, telo Emmeta Tilla bolo exhumované a na základe DNA testov identifikované.

Tento prípad sa stal prvou významnou mediálnou udalosťou pre práve vznikajúce hnutie za občianske práva.