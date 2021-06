Želaj si niečo, padá hviezda

Najmladší český politik, instagramový fenomén, idol mladých, právnik. To všetko a možno ešte niečo viac bol politik, ktorý bol z pohľadu médií považovaný viac za celebritu, než za verejného činiteľa. Dominik Feri.

Ja sama som tohto, momentálne už expolitika na Instagrame sledovala a preberala od neho informácie tykajúce sa hlavne covidu 19 a opatreniach s nim súvisiacich. Po prečítaní článku, ktorý minulý týždeň uverejnil český Denník N v spolupráci s denníkom Alarm, som ako väčšina českej populácie ostala v šoku.

Dominik Feri sa narodil 11.júla 1996 v meste Kadaň. Vyštudoval gymnázium v Tepliciach a následne Právnickú fakultu UK, ktorú dokončil s titulom JUDr. Jeho aktívna politická kariéra sa začala v roku 2014. Keď mal len 17 rokov bol na zasadaní zastupiteľstva zvolený ako člen rady mesta Teplice. V roku 2017 sa stal najmladším poslancom v poslaneckej snemovni PČR v histórii, keď kandidoval z posledného miesta na kandidátke politickej strany Top 09. V máji 2021 po obvineniach zo sexuálneho predátorstva sám rezignoval a vzdal sa mandátu v politickej strane. Dobrovoľnosť toho gesta je diskutabilná a adorovanie tejto pomerne rýchlej reakcie je nezmyselné, pretože nič iné mu ani neostávalo.

Lakonicky povedané, nebyť covidu 19, neschopnej vlády zrozumiteľne informovať svojich občanov počas pandémie a Instagramu, doteraz by po Ferim neštekol ani pes a svojho obrovského mediálneho vplyvu by dosiahol len veľmi ťažko. So svojím 1,1 miliónovým Instagramom bol druhým najsledovanejším Čechom na tejto sociálne sieti. Známym sa stal hlavne vďaka svojim žltým výkričníkom, vďaka ktorým v zrozumiteľnej a v zjednodušenej forme informoval ľudí o často neprehľadných opatreniach, ktoré vyhlásila vláda počas pandémie covid 19. Sám český premiér Andrej Babiš mu poďakoval a pogratuloval za jeho prácu na Instagrame. Stala sa z neho celebrita, často pozývaná do televíznych diskusii, prednášal na stredných a vysokých školách, s hlavným cieľom vzbudiť záujem mladých ľudí o politiku. Dominik Feri bol jednoducho všade. V tomto momente by sa mohlo zdať, že politickou stoličkou influencera neotrasie skoro nič. Ale ako sa hovorí, človek mieni, pán boh mení.

Českí investigatívni novinári z dvoch rôznych redakcií, Apolena Rychlíkova a Jakub Zelenka spojili svoje sily a minulý týždeň v utorok publikovali text, ktorý otriasol celou českou politickou aj spoločenskou scénou. Článok sa prevažne skladá z výpovedí a svedectiev viacerých žien, ktoré sa dostali, nazvime to do bližšieho kontaktu s týmto, teraz už bývalým politikom. Otvorený sexizmus, nežiadané obťažovanie, ponižovanie pre vzhľad a intelekt a vynútený sex bez súhlasu sa v článku spomínajú asi najčastejšie. Novinári vyspovedali skoro 30 žien, ktoré opísali chovanie Feriho od roku 2015 až 2020. Tieto ženy sa navzájom nepoznajú, pochádzajú z rôznych sociálnych vrstiev, vekových kategórií a ich výpovede boli overovane aj v ich blízkom okolí. Novinári disponujú aj internetovými správami Dominika Feriho, ktorými mal tieto ženy obťažovať a veľmi nevhodným spôsobím sa dožadovať sexu. Študenti Právnickej fakulty opísali správanie Feriho k ženám ako “verejné tajomstvo”. Obaja redaktori sa vyjadrili, že skoro každé slovo v článku bolo konzultované s právnikmi ako aj s obidvoma editorskými redakciami.

Mimochodom, štatistiky jasne ukazujú, že z celkového počtu znásilnení je nahlásených len 5% a len mizivé percento ľudí si také niečo vymyslí (3-9% z nahlásených prípadov). Drvivá väčšina nahlásených znásilnení je pravdivá a myslieť si, že ženy (muži) po prekonanej traume túžia po popularite je absurdné.

(Odkaz na celý článok denníka Alarm : https://1url.cz/AKw56)

Od prevalení kauzy Feri s médiami nekomunikuje a veľmi stručne sa vyjadril len svojom Instagrame. Tak ako to robí každý slušný a (ne)vinný politik predsa. Vo svojim vyjadrení sám priznal, že sa v minulosti mohol chovať nevhodne, nepatrične alebo negentlemansky. Čo on sám považuje za nevhodne chovanie, o tom môžeme len polemizovať a videá na jeho vlastnom Youtube kanále tak trochu naznačujú jeho veľmi špecifický vzťah k mladým ženám. Pesničku s názvom “Volby nejsou sexy, z nich nemáš erekci”, ktorú Feri sám naspieval, aby motivoval mladých ľudí prísť volebným urnám, asi nemá cenu ani komentovať.

K kauze sa vyjadrili už skoro všetci. Tu treba podotknúť, že sa stále čaká na názor slovenskej pseudocelebrity Zuzany Plačkovej a speváčky Ilony Csakovej. Ich názor totiž ako vždy všetkých zaujíma. Diskusie sú plne samozvaných odborníkov na všetko, hlavne so zameraním na právo a investigatívnu žurnalistiku a sociálne siete, ktoré on sám využíval ako svoju hlavnú zbraň, sa zo dna na deň obrátili proti nemu.

Asi jediným pozitívom tohto škandálu je vytvorenie celospoločenskej diskusie o násilnom sexuálnom chovaní, ktorá v civilizovanej krajine ma mať svoje dôležite miesto. A nezáleží či ste alebo nie ste fanúšikom kampane Me too. Pretože význam slova Nie, by mal chápať naozaj každý.

Faktom ale ostáva, či už súdy na základe výpovedi obetí rozhodnú akokoľvek, Dominik Feri sa už nálepky sexuálneho predátora nezbaví. A tento jav otvára otázky do ďalších diskusii. Možno o tom raz napíše knihu a do konca života bude znásilňovať svoju slávu z minulosti, rovnako ako ostatné, jemu veľmi podobné umelo vytvorené pseudocelebrity a bývalí väzni.