Cítim sa ako nebinárne avokádo a vy všetci to rešpektujte!

Americká speváčka Demi Lovato pred pár týždňami natočila video, kde hovorí o tom, ako sa necíti byť ani ako muž, ani ako žena a žiada od všetkých z jej okolia, aby jej onikali.

Aké krásne ľúbozvučné slovo, zaradoval by sa Ľudovít Štúr a následne by sa otočil sa v hrobe, keby vedel s čím ho vlastne spájame.

Ďalšia americká herečka, teraz už teda herec Eliot Page na svojom Instagrame tak isto priznal svoju nebinárnosť, presnejšie sa skôr priznal, že už nie je žena, ale cíti sa ako muž, ale muži sa nemôžu cítiť ako ženy a ženy a muži sú bezpohlavní, rovnako ako on (ona) alebo niečo medzitým.

To, že na videách tieto dve “ženy” vyzerajú ako po kvalitnom hollywoodskom dojazde a na minimálne piatich Lexaurinoch, komentovať radšej nebudem.

Rozmohla sa nám tu nová móda. Z čista jasna vzniklo 63 pohlaví. Ak sa v tomto čase vynorili ďalšie pohlavia, úprimne sa ospravedlňujem, že som vás nespomenula. Snaha odlíšiť sa od normálu nabrala trochu iné obrátky a my ostatní to predsa musíme chápať. A keby sme to náhodou nepochopili, sme okamžite rasisti, homofóbi, ilumináti, popierači Hitlera alebo niečo, čo je momentálne pravé populárne v komentároch na Facebooku v mainstreamoch alebo na Refresheri.

Samotná psychiatria operuje len s diagnózou Transsexualita. Jedná sa o nesúlad medzi anatomickým a psychickým pohlavím. Podľa odborných štúdií je vrodená. A keď máte len o trochu viac empatie ako váš pes, dokážete pochopiť čím všetkým si títo ľudia museli prejsť. Niekoľkoročná hormonálna liečba, hodiny strávené u psychológov a náročné operácie s dlhým zotavovaním. Nie, v tomto prípade sa naozaj nejedná o jedincov, ktorí budú o tom všetkom veľmi radi a bezhranične hovoriť do všetkých médií, len aby boli zaujímaví pre okolie a nahnali si lajky a komenty na sociálnych sieťach. Nie, títo ľudia si neprežili len svoje mučenícke priznanie na Instagrame. Pretože mat odvahu na takéto priznanie niečo stojí. V najhorších prípadoch stratia skoro všetko. Rodinu, kamarátov aj sociálny rešpekt. Bohužiaľ.

Môžete sa cítiť bezpohlavne, môžete byť v mužskom tele a psychicky sa cítiť ako žena. Ale tu treba zdôrazniť, že takto rozmýšľa len veľmi malá časť populácie. A nie každý tretí youtuber, ktorý práve potrebuje viac “vjus” kvôli reklame a dosahu.

Môžete sa cítiť ako čokoľvek a je to v poriadku. Môžete sa dokonca identifikovať aj ako jablko pomiešané s paradajkou, ale potom naozaj nemôžete čakať, že to všetci z vášho okolia budú chápať.

Ja sama sa od zajtra budem identifikovať ako nebinárne avokádo, ktoré som včera zasadila a od vás všetkých žiadam, aby ste ma oslovovali len v 6. páde množného čísla v maďarčine. Nechopili ste to? Podľa dnešných youtuberov je to vaša smola.