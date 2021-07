Ako dostať vaše deti do sekty

Myslela som si, že YouTube ma už ničím neprekvapí, ale opäť som sa ako vždy mýlila. Koho smola, predsa moja, len moja.

Vplyvom kozmických síl a pretože Jupiter bol asi znova v konjunkcii so Saturnom, mi YouTube doporučil video slovenskej influencerky s menom Lady Zika. Jej video s názvom “Boh mi zmenil život” má skoro 119 tisíc videní a slečnu Ziku sleduje na tejto platforme už skoro 250 tisíc ľudí. A to, čo som tam počula mi zmenilo život tiež a bohužiaľ aj znížilo IQ.

Celé video je v podstate o tom ako veľmi vám v živote chýba boh, v popisku videa nájdete aj internetový odkaz na kresťanské spoločenstvo (čítaj sektu) Milosť, ktorej je sama členkou. Je jedno či sa cítite zle,brali ste drogy, vašim rodičom hrabe alebo sa cítite super, nič vám nechýba, mate dokonca najnovší iPhone a ste hviezda strednej školy, aj tak vám boh chyba! Musíte vy sami cítiť, že boh je na prvom mieste, musíte sa rozhodnúť iba sami! Hm, čo mi to len pripomína, možno tak trochu manipuláciu. Stačí sa totiž iba modliť a všetko bude zrazu ok, teda aspoň podla tejto slečny, ktorá modlením odvrátila dokonca aj hroziacu leteckú katastrofu. Boh je živý, Ježis vstal z mŕtvych a vie zachrániť a zmeniť aj Tvoj život, znie veľmi (ne)nútene z jej úst.

Psychológovia, doktori a sociálni pracovníci, ktorí sa naozaj snažia ľudom pomáhať môžu tym pádom rovno vrátiť svoje diplomy a ísť umývať radšej záchody. V ďalšom videu číta evanjelium podľa Mareka a opäť veľmi (ne)agresívne navádza ľudí, aby si posielali pesničky o bohu cez Messenger, keďže v tom čase bola práve karanténa a nikto von chodiť nemohol, tak máme svojich kamarátov otravovať s Jezišom podľa jej vlastných slov, aspoň cez internet. Svojou zvláštnou mimikou a ešte divnejším vyjadrovaním, tak trochu pripomína Svedkov Jehovových, ktorí vám zaklopú na dvere a o 5 minút pozerajú, čo máte doma v chladničke.

O kresťanskom spoločenstve Milosť, ktoré slečna Zika niekoľkokrát vo svojich vlogoch spomína na jeho oficiálnej webovej stránke veľa nenájdete. Za to, čo tam určite nájdete, je bankový účet na finančnú podporu a adresy v 36 mestách po celom Slovensku, kde spoločenstvo pôsobí a kde vymývanie mozgov prebieha.

Oveľa zaujímavejšie ako príbehy o Ježišovi sú skúsenosti ľudí, ktorí mali tú česť prísť s touto sektou do styku. V ich príbehoch sa neraz spomínajú finančné podvody a nútenie členov zapojiť sa do tzv. pyramídovej hry. Veľa bývalých členov sa muselo kvôli tomu zadlžiť a svoje peniaze už naspäť nikdy nevideli. Pokiaľ si niekto náhodou dovolil oponovať a vyjadriť svoj vlastný názor, bol okamžite vyhodený, ďalší členovia s ním mali zákaz ďalej komunikovať a bol nazvaný bláznom, pomätencom alebo antikristom. Tu by sa dalo polemizovať, kto je vlastne ten blázon. O tom ako ľudia odpadávali na ich slávnych konferenciách, lebo sa ich dotkla božia ruka a zrazu boli vyliečení z rakoviny, asi písať ani nemusím. Celkom slušní herci. Členovia tejto sekty zároveň veľmi radi hlásajú ako oni sú tí jediní vyvolení a všetci ostatní pomýlene ovečky, ktoré sa len potrebujú dostať na správnu cestu. Celkom slušný egotrip.

Stratégia všetkých siekt je totiž veľmi jednoduchá, manipulácia a ešte raz manipulácia. Člen sekty sa postupne naučí nove metódy vyjadrovania a novy spôsob uvažovania, ktorý je podriadený určitej autorite. Hlásenia o očakávanom konci sveta sa síce nenaplnili, ale členovia napriek tomu ostali verní autorite ďalej, pretože samotnú manipuláciu a klamstvá si totiž práve kvôli novému spôsobu myslenia uvedomiť potom už nedokážu. Je zabránený kontakt s vonkajším svetom, okrem zákazu styku s rodinou sa zakazujú noviny, internet ako aj všetky vonkajšie média. Pohľad sekty na svet je iba čierno biely a všetko, čo sa jej netyká je okamžite zlé a satanistické. Takto členovia prestanú nakoniec úplne komunikovať so svojimi blízkymi ľuďmi, pretože ich jednoducho začnú nenávidieť za ich “zlú” odlišnosť. Náuka sekty uznáva len tú jednu pravdu. Svoju pravdu. Kritizovať autoritu, náuku alebo organizáciu je prísne zakázané a všetky kritické názory sú okamžite nahlásené vedeniu sekty. V niektorých prípadoch sú kontrolované telefonické hovory aj dopisy členov. Postupne vznikne závislosť na sekte alebo autorite, ktorá môže mať až fatálne následky na zdravie ako aj na samotný život členov. V tých najhorších prípadoch hrozia aj tie najotrasnejšie činy ako vraždy a samovraždy. O Svedkoch Jehovových je známe, že zakazujú transfúziu krvi. Rodičia v niekoľkých prípadoch naozaj zakázali tento lekársky úkon na svojich deťoch a dieťa o život prišlo. Najväčšia masová samovražda sa udiala v roku 1978 v Guyane, kde vodca sekty Chrám ľudí Jim Jones nariadil, aby si vyše 900 členov hromadne vzalo život. Na jeho príkaz vypili kyanid a svojím deťom pichli smrteľné injekcie.

A keďže už chodenie po domoch a klopanie na dvere nie je dnes dostatočne cool, zamerali sa dnešné sekty na mladých influencerov, ktorí vám konečne ukážu pravdu a navedú vás na ten správny smer vo vašom živote, aj keď ani vy sami vlastne ani nechcete. Ale nebojte sa, chcieť budete, lebo to hlasá sám Ježiš Kristus. Chudák Satan, na toho si v dnešnej dobe nikto ani nespomenie, možno iba tak antivaxeri.

“A nezabudnite vyššie spomínane video od Lady Ziky zdieľať úplne všetkým, hlavne dať lajk a odber, čauky mňauky.”

To vieš, snívaj a modli sa ďalej, ty sektou zneužité, úbohé dievča.