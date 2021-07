Milujem ďalších piatich ľudí, ak ti to nevadí. Polyamoria.

Rozmohol sa nám tu nový životný štýl, teda lepšie povedané, ľudia prestali tajiť všetkých svojich milencov.

Česká herečka Tereza Težká, známa hlavne z dokumentu režiséra Víta Klusáka V síti o sexuálnych predátoroch na internete sa pre pár mesiacmi verejne priznala k polyamorii. Na svojom Instagrame zverejnila skoro hodinové video, kde so svojimi partnermi vysvetľuje výhody polyamorie. Byť dieťaťom, tak jej tú naivitu aj uverím.

Podľa Wikipedie sa jedná o spolužitie v niekoľkých vzťahoch zároveň so vzájomnou akceptáciou. Povedané v ľudskejšom jazyku, môžete si spať s kým chcete, všetkých milujete a tí ostatní to akceptujú. Lebo nič iné im nakoniec ani neostáva. Tu treba podotknúť, že drvivá väčšina takýchto vzťahov dlhodobo nevydrží. Jeden partner začne po čase žiarliť, tretiemu to začne vadiť a siedmy to psychicky nedá a odsťahuje sa radšej k späť k svojej mame. A deti sa na to len neveriacky pozerajú a snažia sa zistiť , kto je z tých 10 ľudí vlastne ich mama. Následné psychiatrické liečenie týchto detí je hradené zo štátného poistenia.

Keď tak nad tým rozmýšľam, všetci títo ľudia by mohli úplne v pohode vyučovať Time management na Vysokej škole.

Ak totiž niečo napíšete na svoju Timeline alebo dáte do "storky" na Instagram, len tak ľahko to z virtuálneho priestoru už nezmizne. Rovnako ako nezmiznú ľudia, ktorí vás mali radi a chceli vás mať len pre seba. Sebecké to možno je, ale láska je tak trochu sebecká a egoistická. A tváriť sa, že môžete milovať viac ľudí naraz je síce pekné, ale nezmyselné zároveň. Každý predsa chceme mať v živote toho jedného pravého človeka, ktorý nás miluje. Bezhranične.

Niekto by to nazval promiskuitou, ja to nazvem hlúposťou. Hlúposť zmiešaná so sociálnymi sieťami a vlastným patologickým selfmarketingom. Sociálne siete nám dali slobodu slova, o ktorej by sme mohli kedysi len snívať. A túto slobodu s veľkou radosťou využívam teraz aj ja.

A presne táto sloboda slova dala možnosť týmto rádoby celebritám sa vyjadrovať ku všetkému. Slobodu hovoriť, ako sa majú všetci radi, aj keď realita na rozdiel od dokonalého Instagramu môže byť úplne iná. My sledovatelia už nejak nevidíme, ako sa doma hádajú a vyhadzujú taniere z okna. Ja ako dospelý človek sa nad týmto dokonalým virtuálnym svetom iba pousmejem, ale v deti ten klam nespoznajú a potom prichádzajú na rad už len rodičia, ktorí vysvetlia, že nie všetko čo je na internete je realita. Alebo im môžu aj povedat, nech si robia na internete, čo len chcú, ale potom nech znašajú následky. Aj ten následok, že ste niekomu zlomili srdce, kto miloval len vás. Naivne sebecky.

Polyamoria je možno iba dôsledok dnešnej tak trochu chorej spoločnosti, ktorá si môže dovoliť čokoľvek a s pomocou internetu ukazovať nereálnu realitu. Sociológovia musia jásať z toľkých nových štúdii. Veľmi jednoducho povedané, ak by ste doteraz o polymamorii nikdy nepočuli, asi by ste o nej nikdy ani neuvažovali.

Áno, každý si predsa môže robiť, čo len chce a žiť ako chce, len predtým, ako niečo urobíte sa občas zamyslite, ako vaše konanie budete vysvetľovať vašim deťom.